Jeûner 16 heures, manger 8 heures: la nouvelle mode alimentaire

Ce jeûne quotidien limité connaît de plus en plus d’adeptes. Entre préoccupations alimentaires générales et mise en évidence de nouveaux bienfaits pour le jeûne.

Le jeûne serait une vieille histoire. La pratique de restriction alimentaire aurait traversé les siècles depuis l’Antiquité certainement. D’Hippocrate qui la recommandait à aujourd’hui, elle a suivi le chemin emprunté par les religions sans jamais non plus se résumer à celles-ci. Mais si le jeûne remonte à loin, les façons de le pratiquer ont évolué et continuent d’évoluer.

Depuis quelques mois, une forme de jeûne fait beaucoup parler d’elle. Baptisée parfois « jeûne intermittent 16/8 », elle consiste à se priver de nourriture pendant 16 heures et à en profiter durant les 8 heures suivantes. Des périodes respectives qui impliquent généralement de manger de midi à 20 heures et puis de ne plus rien ingérer jusqu’au lendemain midi.