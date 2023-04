Saint-Nicolas, Noël ou Pâques: quelle est la période où l’on consomme le plus de chocolat?

C’est à Pâques, sous forme de petits œufs emballés d’alu coloré, que les chocolatiers réalisent leurs meilleures recettes financières, loin devant Saint-Nicolas et Noël. Merci la tradition belge.

Vous pensez que le chocolat pour enfants sages et parents gourmands atteint le sommet de ses ventes à Saint-Nicolas et à Noël ? Détrompez-vous ! La période de Pâques, qui démarre déjà tout début mars pour les chocolatiers, leur vole allègrement la vedette commerciale. En témoignent les chiffres fous de Milka, marque numéro 1 avec 36 % de parts de marché de tous les petits œufs saisonniers, un business qui pèse 50 millions d’euros en tout, soit 7 % des recettes annuelles du secteur chocolatier, selon Nielsen. Dans son usine d’Herentals, Mondelez, géant planétaire du chocolat, produit 320 millions d’œufs miniatures sous emballage alu à l’effigie de la vache mauve, soit 2.700 tonnes de marchandise. « Nous en vendons 46 % en Belgique », explique Caroline Baume, directrice marketing chocolat de Mondelez. « Autant dire que si nous ratons Pâques, nous sommes fichus. » Le concurrent Ferrero et son usine d’Arlon en savent quelque chose…