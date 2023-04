Easter Bunny, chasse aux œufs, cloches de Rome: d’où viennent les traditions autour de Pâques?

Les religions, et singulièrement la religion chrétienne, reprennent des coutumes qui les précèdent.

Dès l’Antiquité, les œufs frais ou peints et décorés, symboles d’une vie à venir, étaient offerts pour exprimer le renouveau printanier. Une tradition adoptée par les chrétiens pour symboliser la résurrection du Christ : la consommation des œufs, tout comme celle des laitages et de la viande, avait été interdite par l’Eglise pendant les 40 jours de jeûne.

Et puisque les poules continuaient bien de pondre pendant le Carême, leurs œufs étaient conservés pour finir en abondance sur les tables du dimanche de Pâques et dans les recettes de cuisine pascales. Et au fil du temps, cette tradition s’est déclinée : la Renaissance a penché plutôt pour des œufs décorés, puis sont apparus les tout premiers œufs en chocolat au 18e siècle.