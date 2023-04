SNCB: trafic entre Ottignies et Bruxelles interrompu pendant 10 jours à partir de ce samedi

Après l’interruption du trafic ferroviaire sur la ligne Nivelles-Bruxelles depuis samedi dernier et jusqu’à dimanche soir, c’est la ligne Ottignies-Bruxelles qui sera concernée par des désagréments similaires à partir de ce samedi 8 avril et jusqu’au dimanche 16 avril. Les trains directs (IC) venant de Namur poursuivront leur route via Louvain avant de rejoindre la capitale, avec des temps de parcours rallongés. Les trains S seront, eux, remplacés par des bus. C’est en raison de travaux du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel que ces interruptions du trafic ont lieu. Dès ce samedi, c’est donc la ligne 161 entre Bruxelles et Namur qui sera touchée. Les voyageurs au départ d’Ottignies qui voyagent directement vers la capitale peuvent cependant toujours prendre le train IC, qui sera dévié via Louvain et rejoindra ensuite les gares de Bruxelles-Nord, Central et Midi. Les navetteurs voulant aller à Bruxelles-Schuman ou Bruxelles-Luxembourg, où moins de trains feront arrêt durant ces quelques jours, devront changer de train à Bruxelles-Nord, avertit la SNCB. Les voyageurs au départ des gares d’Etterbeek, Watermael, Boitsfort, Groenendaal, Hoeilaart, La Hulpe, Genval, Rixensart et Profondsart, où s’arrêtent les trains S8 peuvent, quant à eux, emprunter des bus SNCB de remplacement.

L'entreprise ferroviaire a été confrontée à d'importants problèmes logistiques avec ces bus de substitution cette semaine sur la ligne Nivelles-Bruxelles. La situation ne devrait pas être aussi délicate la semaine prochaine, espère-t-elle, notamment car les trains directs poursuivent leur route vers la capitale via Louvain. Elle attire cependant l'attention des navetteurs sur le fait qu'« un bus ne remplace jamais un train : la capacité des bus est plus limitée que celle des trains et ils peuvent également être ralentis dans le trafic routier ».

Les voyageurs au départ des gares de Dinant, Namur et Gembloux peuvent, quant à eux, prendre d’autres trains. La SNCB invitons les navetteurs à consulter son planificateur de voyages et/ou le site internet où se trouvent toutes les infos détaillées : www.belgiantrain.be/fr/news/works-bruxelles-ottignies. Les travaux sur cette ligne 161 sont très lourds. Il s’agit de déplacer de quelques mètres des voies actuellement utilisées, sur un tronçon de 3,5 km, afin de créer de la place pour quatre voies à terme. Infrabel en profitera également pour refaire un passage sous voie à hauteur de la gare de Groenendaal, nécessitant de démonter complètement la structure existante.