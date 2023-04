Adeline Dieudonné: «Avant, on traitait mieux les morts qu’aujourd’hui»

Le troisième roman d’Adeline Dieudonné, « Reste », est un grand moment. De folie et d’amour. La narratrice embarque son amant mort dans un roadtrip étonnant. Lisez le premier chapitre.

Mardi 5 avril 2022. M. est allongé près de moi. Il est mort. » C’est la première phrase du troisième roman d’Adeline Dieudonné, Reste. Vous vous rappelez sans doute que La vraie vie débutait par : « A la maison, il y avait quatre chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. » Et que les premiers mots de Kérozène étaient : « 23 h 12. Une station-service le long de l’autoroute. Si on compte le cheval mais qu’on exclut le cadavre, quatorze personnes sont présentes à cette heure précise. »