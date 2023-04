Pain, café, légumes… les aliments dont les prix ont le plus augmenté en Belgique (infographies)

Les prix mondiaux des denrées alimentaires, bien qu’encore « très élevés », sont en baisse pour le douzième mois consécutif, s’affichant en repli de 20,5 % en mars 2023 par rapport au même mois de 2022 quand les marchés accusaient les premiers effets de la guerre en Ukraine, a annoncé vendredi la FAO.

Selon Statbel, le constat est tout autre en Belgique. L’indice des prix à la consommation s’élevait à 119,69 en mars 2022, alors qu’en mars 2023, il grimpe jusqu’à 127,67.

Les principales hausses des prix enregistrées, en Belgique, en mars concernent les fruits, l’électricité, les soins corporels, les légumes, le sucre et les confiseries, les voyages à l’étranger, les pains et céréales, les restaurants et cafés et les boissons non alcoolisées. Par contre, l’indice est en baisse pour le gaz naturel et les boissons alcoolisées.

Prix mondiaux en baisse

« L’abondance des disponibilités, la faiblesse de la demande d’importations et l’extension de l’Initiative sur les céréales de la mer Noire (le corridor céréalier maritime permettant les exportations d’Ukraine, NDLR) ont contribué à cette baisse », indique l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).