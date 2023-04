Licencié le 23 mars, Peter Bossaert a assigné l’Union belge en justice: «Je n’ai commis aucune faute»

La tempête médiatique causée par le licenciement de Peter Bossaert à quelques heures du déplacement des Diables en Suède, vient de trouver un prolongement pour le moins attendu. L’intéressé réfute la faute grave invoquée par l’Union belge et a donc décidé d’assigner celle-ci devant le Tribunal de l’Entreprise après un échange entre avocat, la semaine dernière, d’un projet de citation comme le veut l’usage. C’est désormais chose faite et depuis ce vendredi matin, l’Union belge sait à quoi s’en tenir. La Justice devra donc trancher le litige entre les parties. Si du côté du Centre National de Tubize, le président Van den Bulck « se refuse à tout commentaire », Peter Bossaert s’est fendu quant à lui d’un communiqué par l’entremise de son avocat Peter Marx qui lui non plus, n’a pas souhaité expliciter davantage le propos de son client qui persiste et signe : «Je n’ai commis aucune faute», a assuré Bossaert dans le communiqué transmis par son avocat. « Les négociations contractuelles se sont déroulées dans les règles.