Arsenal doit confirmer, match de tous les dangers pour Paris: les affiches du week-end en Europe

Après sa victoire 4-1 le week-end dernier contre Leeds United, Arsenal continue sa marche en avant vers le titre de champion d’Angleterre. Invaincus depuis le 4 février dernier en championnat, les hommes de Mikel Arteta savent que cette année peut être celle d’un sacre historique pour les Gunners. Le calendrier de la fin de saison d’Arsenal n’est pas le plus évident, avec des rencontres face à des équipes qui jouent le maintien et d’autres qui tenteront d’accrocher une place européenne. Sans parler du match du mercredi 26 avril, en déplacement à Manchester City…

Cette rencontre sera à suivre ce dimanche à 17h30.

Et si la Juventus allait décrocher un ticket européen ?

Malgré son retrait de 15 points, la Juventus a réussi à revenir dans la course aux places européennes via de bons résultats en championnat. Actuellement à la 7ème position avec 6 points de retard sur le Top 4, la Vieille Dame affronte ce samedi la Lazio dans un match qui s’annonce capital pour la suite de la Serie A. Encore engagés en Europa League et en coupe d’Italie, les Turinois peuvent encore sauver une saison qui s’annonçait plus délicate que prévu.

La Juventus continue sa progression au classement - Belga

De son côté, la Lazio de Maurizio Sarri semble être bien installée à cette seconde place du classement. Avec 5 points d’avance sur l’AS Roma et l’Inter, qui se partagent la 4ème place, les Biancocelesti peuvent confirmer cette bonne position en s’offrant une victoire de prestige samedi soir contre les hommes de Massimiliano Allegri.

Un titre qui s’échappe pour Paris ?

Longtemps habitué à survoler la Ligue 1 malgré les désillusions en coupe d’Europe, le Paris Saint-Germain n’a jamais été aussi en danger que lors de cette saison. En effet, les deux dernières défaites en championnat contre Rennes et l’Olympique Lyonnais mettent le PSG dans une situation délicate. Avec seulement 6 longueurs d’avance sur Lens et Marseille, Paris n’est pas encore assuré de terminer champion de France pour la onzième fois de son histoire. Et après ce déplacement à Nice samedi soir, qui verra Christophe Galtier retrouver son ancien club, les coéquipiers de Marco Verratti recevront Lens au Parc des Princes, pour ce qui sera une affiche au sommet du championnat français.

Paris ne semble plus magique - Belga

Après d’excellents résultats au début de l’ère Didier Digard, le Gym peine à confirmer sa belle deuxième partie de saison dans l’élite du football français. En effet, les coéquipiers de Terem Moffi restent sur 4 matchs nuls lors des 4 dernières rencontres de Ligue 1, en ayant notamment affronté Auxerre, Nantes et Angers. Mais n’oublions pas que les Niçois peuvent créer la surprise, eux qui avaient notamment battu le Lille de Paulo Fonseca à domicile. Ce match semble donc être le meilleur moment pour se relancer en championnat et mettre le Paris Saint-Germain en difficulté pour sa fin de saison.

La Liga pour préparer la Ligue des Champions ?

Pratiquement largué de la course au titre avec 12 points de retard sur le FC Barcelone, le Real Madrid ne compte donc plus que sur la Ligue des champions et la Copa del Rey pour remporter d’autres trophées cette saison. Après la victoire le week-end dernier 6-0 contre Valladolid, « los Blancos » ont prouvé qu’ils allaient encore jouer le championnat à fond jusqu’à la fin de la saison. Mais le plus essentiel reste sans doute la Ligue des champions, que le Real pourrait remporter une seconde fois consécutive. Après sa nette victoire 0-4 à Barcelone en demi-finale retour de la coupe d’Espagne, les hommes de Carlo Ancelotti reçoivent Villarreal pour préparer au mieux la réception de Chelsea en Ligue des champions.

Victoire facile (6-0) des hommes de Carlo Ancelotti - Belga

Éliminé de la Conférence League à la surprise générale par le Sporting d’Anderlecht, Villarreal peut encore aller glaner un ticket européen cette saison en Liga. Avec seulement 4 points de retard sur la Real Sociedad, 4ème du classement, le sous-marin jaune est dans l’obligation de réaliser un résultat au Santiago Bernabéu pour ne pas voir ses concurrents prendre le large.

Cette affiche en Liga sera à suivre samedi à 21h.

Match au sommet après le Klassiker

Avec seulement deux points de retard sur le Bayern Munich, le Borussia Dortmund peut encore croire en ses chances pour remporter la Bundesliga. Malgré un match manqué et perdu sur le score de 4-2 contre la nouvelle équipe de Thomas Tuchel, les hommes d’Edin Terzic restent dans la course au titre et devront impérativement gagner dans ce match au sommet contre l’Union Berlin. Éliminés récemment de la coupe d’Allemagne par le RB Leipzig, les Jaunes et Noirs devront tout miser sur le championnat pour sauver leur saison.

Sheraldo Becker - Photonews

Après son élimination en 1/8 de finale de l’Europa League contre l’Union Saint-Gilloise, l’Union Berlin peut tout de même continuer de rêver à une place en Ligue des champions l’an prochain. Avec 6 points d’avance sur le cinquième du championnat, les hommes d’Urs Fischer ont un fauteuil assez confortable pour rester dans ce Top 4. Avec l’élimination en coupe d’Allemagne contre Francfort, l’Union Berlin peut désormais uniquement se focaliser sur la Bundesliga.