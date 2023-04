Violences au kern? Les coulisses des négociations politiques

En pleines négociations politiques difficiles, parfois les décibels montent et les portes claquent. Mais jusqu’où cela va-t-il ? Les négociations en kern sont-elles violentes sur le plan verbal ou moral ? C’est en tout cas ce qu’a affirmé le président du PS Paul Magnette. Martine Dubuisson, Stéphane Vande Velde et Maxime Biermé, journalistes au service politique du Soir, ont décroché leur téléphone pour enquêter auprès de plusieurs vice-Premiers ministres et proches conseillers. Martine et Stéphane nous racontent.

