Battu logiquement par Bloemendaal, le Racing luttera pour le bronze européen

Les champions de Belgique n’ont certainement pas à rougir à l’issue de leur élimination en demi-finale de la compétition européenne face à une équipe de Bloemendaal qui reste tout de même sur 23 matches sans défaites en EHL (ils n’ont plus perdu depuis 2012). Un large succès dans les chiffres pour le double tenants du titre qui ont pourtant dû puiser dans leurs réserves pour trouver la faille et faire vaciller une équipe du Racing, à nouveau bien place et parfaitement concentrée sur ses objectifs. Et à la pause, les Néerlandais menaient 2-0 après les buts de Tim Swaen sur penalty et de Roel Bovendeert sur phase de penalty. A la 50e minutes, Alexis Cayphas profitait d’une action magnifique de Cédric Charlier et de Samuel Malherbe pour redonner l’espoir aux Bruxellois. Mais Jasper Brinkman (54e) puis Floris Wortelboer (60e) mettaient fin aux derniers espoirs des protégés de Xavier De Greve.