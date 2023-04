D1A: dans le choc pour le maintien, Courtrai et Eupen se neutralisent (0-0)

Les Kerels (31 points, 14e) et les Pandas (28 points, 15e) n’ont pas fait le trou avec Ostende (16e) et Zulte Waregem (17e), qui comptent 24 points et un match de moins.

Suite à la mise en jeu par Abdelkahar Kadri, les Kerels se sont montrés très enthousiastes et ont arraché un premier corner par David Henen (5e). Bien qu’ils aient conservé la possession de balle, la production offensive des Courtraisiens est restée bloquée alors que les Pandas ont multiplié les contres dangereux. Ainsi Konan N’Dri, qui a trop croisé son tir à distance, a alerté une première fois Tom Vandenberghe (6e) et une frappe puissante de Stef Peeters est passée à côté de la cage (10e). Eupen pensait être récompensé pour son engagement mais le but de Charles-Cook a été annulé pour une faute préalable de N’Dri sur Faiz Selemani (13e).

Après ce goal refusé par l’arbitre Jonathan Lardot, Courtrai a espéré revenir dans le match en tentant de conserver le ballon un peu plus longtemps. Objectif manqué : sans un arrêt du pied de Vandenberghe devant Charles-Cook, Eupen aurait pris le commandement (30e).