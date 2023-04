Guerre en Ukraine: une trentaine d’enfants emmenés illégalement en Russie sont rentrés chez eux

Mykola Kuleba a salué les « mères héroïques » venues chercher leurs enfants et déclaré qu’il s’agissait de la « plus difficile » des missions qu’a eu à mener l’ONG jusqu’alors.

Les autorités de Kiev estiment que plus de 16.000 enfants ukrainiens ont été « enlevés » et emmenés en Russie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022, et beaucoup auraient été placés dans des foyers d’accueil. Moscou nie ces allégations, affirmant avoir « sauvé » des enfants ukrainiens en les éloignant des combats et avoir mis en place des procédures pour les réunir avec leurs familles.