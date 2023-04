Un nouveau bijou d’Erling Haaland: le Norvégien inscrit une superbe retournée face à Southampton (vidéo)

Âmes sensibles s’abstenir ! Ce samedi soir, les Cityzens ont fait une nouvelle victime : Southampton. Portés par un Kevin De Bruyne, un Jack Grealish et un Erling Haaland en feu, les hommes de Pep Guardiola se sont amusés face à Roméo Lavia et ses coéquipiers. Et le Norvégien a profité de l’occasion pour agrandir encore un peu plus le fossé qui le sépare de ses concurrents en tête du championnat des buteurs, avec un nouveau doublé.

En effet, après avoir ouvert la marque grâce à un superbe assist de Kevin De Bruyne (le 100e du Diable en Premier League), l’ancien du Borussia Dortmund a inscrit un pion qui va sans aucun doute faire le tour de la toile dans les prochaines heures. Sur un centre déposé par Jack Grealish, Erling Haaland s’est élevé dans les airs… et, d’une incroyable retournée, a propulsé le cuir au fond des filets !