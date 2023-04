Une tenue inhabituelle pour l’Union face à Gand: voici pourquoi les Bruxellois n’ont pas pu jouer avec leur traditionnel équipement

Le choc de ce samedi soir entre l’Union et Gand peut changer pas mal de choses dans le haut du classement de Jupiler Pro League. En cas de victoire, les hommes de Karel Geraerts reviendraient à hauteur du Racing Genk, avec le même nombre de points mais une moins bonne différence de buts. De quoi mettre la pression sur les Limbourgeois la veille de leur déplacement à Sclessin. Mais ce n’est pas tout : en cas de succès unioniste, La Gantoise serait éjectée du Top 4 ! En effet, grâce à sa victoire de ce vendredi soir contre Seraing, le Club de Bruges est entré dans le Top 4 au détriment des Buffalos. La victoire est donc obligatoire pour les hommes de Vanhaezebrouck, s’ils veulent garder leur sort entre leurs mains…

Toutefois, pour ce choc qui a démarré sur les chapeaux de roue (avec un but unioniste dès la première minute de jeu), les plus attentifs des supporters bruxellois auront remarqué quelque chose d’assez inhabituel sur l’équipement de leurs ouailles. En effet, le traditionnel short bleu de la RUSG a laissé sa place, le temps de cette rencontre à un short blanc. Et l’explication est très simple : les Buffalos ayant déjà un short bleu, et les deux équipes ne pouvant pas jouer avec deux shorts de la même couleur, ce sont les hommes de Karel Geraerts qui ont été contraint de changer de tenue.