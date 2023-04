Avec un De Bruyne centenaire, Manchester City aligne un cinquième succès de rang à Southampton et maintient la pression sur Arsenal (vidéos)

En distillant la passe décisive sur le premier but, Kevin De Bruyne est devenu le cinquième joueur à atteindre la barre des 100 assists en Premier League. Les Citizens sont deuxièmes avec 67 points pour 72 à Arsenal, qui se déplace à Liverpool dimanche. Titulaire chez les Saints, Roméo Lavia a été remplacé à la 80e.

Blessé à l’aine à la fin mars, Erling Haaland a effectué son retour et son duo avec De Bruyne a encore frappé. Après avoir manqué son contrôle et avoir mal ajusté une reprise de la tête sur les deux premières passes du Diable Rouge, le Norvégien a débloqué la situation d’un coup de tête (45e, 0-1).

Les Mancuniens ont fait le break par Jack Grealish (58e, 0-2), qui a ensuite permis à Haaland de signer un doublé (68e, 0-3).

Après un bref intermède signé Sekou Mara (72e, 1-3), Julian Alvarez a relancé les Skyblues sur penalty (74e, 1-4).

En Allemagne, le Hertha Berlin s’est incliné 0-1 face à Leipzig. Averti (32e), Dodi Lukebabio a joué tout le match avec les Berlinois. Les Saxons ont conservé le ballon mais les visités étaient solides dans les duels et plus rapides à la course à l’image de Lukebakio, bloqué fautivement par David Raum (38e). Après 38 minutes peu spectaculaires, Leipzig a ouvert la marque par Amadou Haidara (39e, 0-1). En seconde période, Oliver Christensen a évité le 0-2 sur une frappe de Dominik Szoboszlai (88e).