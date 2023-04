Plusieurs personnes blessées dans de violents affrontements entre supporters en Italie: ils ont utilisé des fumigènes, des bouteilles, des ceintures et… des tables (vidéo)

De bien tristes incidents ont eu lieu ce samedi en Italie, en marge de la rencontre entre la Sampdoria et Cremonese. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, des supporters des deux camps se sont retrouvés face à face devant un bar à proximité du stade. Il n’en fallait pas plus pour que de violents affrontements éclatent…

Après quelques provocations, des objets auraient été lancés de part et d’autre de la rue où se trouvaient les supporters. Toujours selon nos confrères italiens, les protagonistes auraient utilisé des fumigènes, des ceintures, des cadenas, des bouteilles en verre et même… des tables du bar le plus proche.

Et les conséquences de ces violents échanges sont assez graves. Un bâtiment public aurait été endommagé, et trois personnes auraient été blessées. L’un d’entre elles aurait même subi un traumatisme crânien, l’obligeant à se rendre en milieu hospitalier.