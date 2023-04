Et si le Sporting d’Anderlecht s’appuyait sur l’effet Raman ce dimanche, face à Westerlo?

Et si, pour une fois, nous décidions de faire un retour sur les bancs de l’école, en physique plus exactement. Qui se souvient de l’effet Raman, inventé en 1928 par le physicien indien Chandrashekhara Venkata Raman, lauréat du prix Nobel en 1930 ?

Peu de gens, nous en conviendrions. C’est pourtant un phénomène physique de diffusion de la lumière. Rayonner, c’est un peu ce que fait Benito Raman depuis plusieurs semaines. C’est même l’élément le plus décisif d’Anderlecht, avec Islam Slimani, au cours des trois dernières rencontres avec un but et deux passes décisives. C’est aussi un homme qui a souvent fait de l’ombre à ses prestations en raison de ses comportements extra-sportifs et son côté « bad boy ». C’est encore le joueur en qui la direction n’a plus eu confiance pendant de longues semaines, lui demandant de se trouver un nouveau port d’attache au cours du dernier mercato hivernal.