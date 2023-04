Siebe Van Der Heyden après le partage de l’Union à La Gantoise: «C’est frustrant... mais logique»

« Si on regarde le match dans son ensemble, ce partage me semble logique mais frustrant, expliquait Siebe Van Der Heyden, le seul Unioniste à s’être présenté à la presse après la rencontre. Maintenant, c’est dommage que l’on ait encaissé sur un penalty que je ne discute pas mais, dans ce cas-là, pourquoi ne pas en avoir reçu un plus tôt dans la rencontre pour une phase similaire avec De Sart ? Globalement, on ne se plaint pas de ce partage, paece que Gand est une excellente équipe contre laquelle on a finalement concédé très peu de réelles occasions. En fin de match, on sentait toutefois que les deux équipes étaient satisfaites de ce point, certainement avant une rencontre européenne qu’on attend avec beaucoup d’impatience face à un Bayer Leverkusen qui est en grande forme. On ne pensait pas encore à ce match jusqu’ici mais on va essayer de bien le préparer pour continuer à entretenir ce rêve européen. »