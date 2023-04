Taïwan détecte neuf navires de guerre, 58 avions chinois autour de l’île

Des dizaines d’avions de l’armée ont été déployés pour « voler dans l’espace aérien ciblé » et des forces terrestres ont effectué des exercices de « frappes de précision multicibles », selon CCTV.

La Chine a simulé des « frappes de précision conjointes » contre des « cibles-clés sur l’île de Taïwan et dans les eaux environnantes », dans le cadre de ses manœuvres militaires autour de l’île, a rapporté dimanche la télévision d’Etat chinoise CCTV.

Le ministère a indiqué suivre les mouvements de l’armée chinoise grâce à un « système de renseignement et de surveillance conjoint », précisant que des avions de combat et des bombardiers figuraient parmi les aéronefs repérés jusqu’à midi heure locale (04H00 GMT).

Taïwan a détecté neuf navires de guerre et 58 avions chinois autour de l’île, a annoncé dimanche le ministère taïwanais de la Défense, au deuxième jour des manœuvres militaires chinoises dans le détroit de Taïwan.

Baptisée « Joint Sword », l’opération a été vivement dénoncée par Taïwan et les Etats-Unis ont appelé Pékin à la « retenue », assurant garder « ouverts » ses canaux de communication avec la Chine.

Ces manœuvres ont été lancées après la rencontre mercredi en Californie de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le Speaker de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, à laquelle Pékin avait promis de réagir avec des mesures « fermes et énergiques ».

Elles visent à établir les capacités chinoises à « prendre le contrôle de la mer, de l’espace aérien et de l’information (…) afin de créer une dissuasion et un encerclement total » de Taïwan, a affirmé samedi la télévision d’Etat chinoise.

À lire aussi «Malgré les assauts de Pékin, la visibilité diplomatique de Taïwan a tendance à augmenter»

Dimanche, le ministère de la Défense taïwanais a rappelé avoir détecté la présence autour de l’île de neuf navires et de 71 aéronefs militaires la veille. « L’armée suit de près la situation » et a demandé à ses « avions, navires et systèmes de missiles terrestres de réagir en conséquence », a-t-il ajouté.

Des destroyers, des vedettes rapides lance-missiles, des avions de chasse, des ravitailleurs et des brouilleurs sont notamment mobilisés, selon Pékin.

« Je suis un peu inquiet, je vous mentirais si je vous disais le contraire », a confié dimanche à l’AFP Donald Ho, 73 ans, rencontré dans un parc de Taipei. « S’il y a la guerre, les deux camps souffriront beaucoup ».