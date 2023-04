Météo: un peu de soleil pour ce dimanche de Pâques?

Aujourd’hui, les champs nuageux domineront le ciel mais laisseront parfois s’infiltrer quelques éclaircies. Ce matin, du brouillard sera parfois présent, notamment dans l’ouest et en Ardenne. En fin d’après-midi, les éclaircies devraient se développer de plus en plus. Le temps restera sec avec des maxima de 10 degrés en Haute Ardenne à 14 ou 15 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible de secteur sud à sud-est.

Ce lundi

Demain matin, quelques éclaircies seront présentes surtout sur l’est alors qu’ailleurs la couverture nuageuse sera plus importante mais le temps devrait encore rester généralement sec. Vers midi, une zone de pluie atteindra l’ouest du pays et transitera vers l’est dans l’après-midi. Vers le soir, des éclaircies et un temps plus sec reviendront par l’ouest. Les maxima oscilleront entre 12 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 16 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud, s’orientant au sud-ouest. A la mer, il deviendra assez fort avec des rafales jusque 50 km/h