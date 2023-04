Supermarchés, pharmacies… ce qui sera ouvert et fermé ce lundi de Pâques

Ce lundi 10 avril, c’est lundi de Pâques, tous les services ne seront pas ouverts, certains commerces et services gardent les rideaux baissés.

Services

Comme d’habitude lors des jours fériés, les banques resteront fermées ce lundi. Les administrations communales seront toutes fermées. C’est également le cas des bureaux de poste mais les points de poste dans les magasins de proximité qui seront ouverts seront toujours accessibles.

Les pharmacies seront également fermées : il faudra se tourner vers les pharmacies de garde, en cas de besoin. Il est possible de trouver une pharmacie de garde près de chez vous.

Supermarchés

De nombreux supermarchés sont fermés et il faut se diriger vers les boutiques habituellement ouvertes les dimanches et jours fériés pour faire ses emplettes. Les enseignes Aldi, Lidl, Cora, Makro, Okay et Colruyt seront notamment fermées. Certains magasins Delhaize et Carrefour seront cependant ouverts ce lundi, suivant les horaires d’un dimanche habituel. La liste de supermarchés ouverts est disponible sur les sites respectifs des deux enseignes : Delhaize et Carrefour.