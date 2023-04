Un troisième grand cétacé retrouvé mort échoué sur une plage de Bali

Il s’agit du troisième cétacé retrouvé mort échoué en un peu plus d’une semaine. Celui-ci a été repéré samedi après-midi sur la plage de Yeh Leh, dans l’est de l’île. « Nous sommes en train d’essayer de ramener la carcasse vers le rivage pour faciliter la nécropsie et nous l’enterrerons une fois l’examen terminé », a expliqué Permana Yudiarso, un responsable local des affaires maritimes et de la pêche.

AFP.

Mercredi, un autre cachalot de 18 mètres avait d’abord été retrouvé vivant, échoué sur une plage de la côte est, puis remis à l’eau. Il est mort quelques heures plus tard sur une autre plage, sans avoir de blessures apparentes.

Le 1er avril, un rorqual de Bryde de 11 mètres avait aussi été retrouvé mort échoué sur une plage de Tabanan (sud).