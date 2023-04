D1A: Anderlecht sauve le point du nul à domicile contre Westerlo grâce à Verbruggen et fait la mauvaise opération du week-end (0-0)

Anderlecht, grâce aux arrêts notamment de Bart Verbruggen et deux ballons sur son cadre en fin de partie, a sauvé le match nul (0-0) contre Westerlo dimanche au Lotto Park, pour le compte de la 32e journée de Jupiler Pro League (D1A), mais reste hors du top 8.

Ce match, capital en effet dans la course aux playoffs 2, a accouché d’une première mi-temps assez pauvre en occasions de but. Anderlecht a eu la possession dès le coup d’envoi et a fait tourner, sans réussir à se créer de situations franches. Westerlo a procédé en contres en se créant quelques bonnes occasions, à l’image d’une tête puissante de Chadli (5e) dans les bras de Verbruggen.

Le début de deuxième mi-temps a été aussi calme. Anderlecht a maintenu une possession stérile, malgré 10 corners. Pour Westerlo, les occasions sont venues en toute fin de match. Un penalty aurait pu être sifflé à la 85e sur une main non collée au corps de Sardella dans sa surface. À la 87e, Bart Verbruggen a réalisé un arrêt impeccable sur De Cuyper, imprécis. Une minute plus tard, Van Eeno a tiré sur la barre. À la 90e Vetokele a dribblé dans la surface et a tenté un pointu, encore bien arrêté du pied par Verbruggen. Nene, sur une belle reprise sans contrôle, a encore touché le cadre pour Westerlo (90e+2).