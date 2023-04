Conflit israélo-palestinien: le pape manifeste sa «vive inquiétude»

Les violences survenues à Jérusalem et dans la région « menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque nécessaire pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens », a déclaré le pape argentin lors de sa traditionnelle bénédiction « Urbi et Orbi », devant quelque 100.000 fidèles réunis place Saint-Pierre, au Vatican.

À lire aussi Anne Sinclair: «Je crains de voir Israël réduit à un pays illibéral»

Cette semaine a été marquée par une nouvelle recrudescence des violences au Proche-Orient, notamment dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, où la police israélienne est intervenue pour déloger des fidèles palestiniens en pleine saison de fêtes religieuses, suscitant de multiples condamnations internationales.

Israël a également annoncé dans la nuit de samedi à dimanche avoir frappé la Syrie en riposte à des tirs de roquettes vers la partie annexée du plateau du Golan, après des tirs similaires depuis le Liban voisin et la bande de Gaza ces derniers jours.

L’armée israélienne a affirmé que les tirs depuis le Liban, non revendiqués, étaient « palestiniens », et très vraisemblablement du mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

À lire aussi Israël: le recul de Netanyahou ne comble pas les divisions

L’ONU et l’Union européenne ont condamné ces tirs et appelé à la retenue après cette escalade sans précédent sur le front israélo-libanais depuis 2006.