Anderlecht: pour les Mauves, les Playoffs 2 deviennent presque un mirage

Sous les yeux d’un Yari Verschaeren chaleureusement applaudi lorsque son visage est apparu sur les écrans géants du stade, le Sporting d’Anderlecht a souffert. Et n’a jamais réussi à trouver la solution face à Westerlo. Sans un Verbruggen héroïque en fin de rencontre et un gaspillage en règle de Westerlo, le Sporting aurait même été battu pour la deuxième fois de la saison par les hommes de Jonas De Roeck. Charleroi ayant gagné, le RSCA fait la très mauvaise affaire du week-end en étant bouté hors du top 8. A deux journées de la fin de la phase classique, la mission s’est fameusement corsée pour les hommes de Brian Riemer. Il faudra sans doute réussir un six sur six à Genk et contre Malines pour se hisser in extremis en Playoffs 2. Et compter sur des faux pas adverses. Surtoit, il faudra montrer un autre visage que ce dimanche.