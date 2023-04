Comment vérifier la fraîcheur d’un œuf?

A l’occasion du week-end de Pâques, l’Afsca donne une série de conseils pour conserver ses œufs. Comment s’assurer qu’un œuf conservé au frigo est encore frais ? L’agence alimentaire propose deux tests différents.

Le premier, très connu, est celui du flotteur. Vous pouvez plonger vos œufs dans un plat rempli d’eau. Si l’œuf flotte jusqu’au sommet, c’est qu’il est trop vieux et il vaut mieux ne plus le consommer. « A l’intérieur d’un œuf se trouve une chambre à air qui s’agrandit au fur et à mesure que l’œuf vieillit. Placez un œuf frais dans un bol d’eau salée et vous verrez que l’œuf coulera au fond. Plus l’œuf est vieux, plus le côté émoussé flottera vers le haut », précise l’Afsca.