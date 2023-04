Majeed Ashimeru après le partage concédé par Anderlecht face à Westerlo: «Les PO2? Bien sûr que j’y crois à 200%!»

Majeed Ashimeru avait les traits tirés à l’issue du partage concédé par Anderlecht face à Westerlo. « On n’a pas livré un bon match comme cela arrive parfois, malheureusement, expliquait le Ghanéen, très actif tout au long du match. Mais on est et reste Anderlecht donc tout est possible dans l’optique des Playoffs 2. Si j’y crois toujours ? Bien sûr, pourquoi pas ? A 200%, même ! On reste sur un 13 sur 15 (NDLR : il compte le match retour de quart de finale d’Europa League à Villarreal dans le lot) et on a les qualités pour renouer avec le succès. Même à Genk, clairement. Après, c’est sûr qu’il nous a manqué de pas mal de choses aujourd’hui pour nous imposer même si l’entame du match avait été plutôt bonne. A contrario, Verbruggen nous a aussi privés d’une défaite qui aurait été catastrophique. »