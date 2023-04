Un immeuble s’effondre à Marseille: «Huit personnes ne répondent pas aux appels»

« Dans l’immeuble du 17, il s’agit de personnes d’un certain âge et d’un jeune couple d’une trentaine d’années. Selon les infos transmises, il n’y a pas d’enfants ou de mineurs », a précisé la procureure.

« Nous avons un état de situation avec huit personnes qui ne répondent pas aux appels au 17 rue de Tivoli et sur un rez-de-jardin qui fait la jonction entre le 15 et 17 (…) Nous n’avons aucune nouvelle », a déclaré Dominique Laurens, qui a ajouté qu’il était toujours « impossible à cette heure » d’indiquer « les causes » de l’explosion à l’origine de l’écroulement.

Les personnes considérées disparues ont été identifiées grâce à des proches qui n’arrivent pas à les joindre, a-t-elle encore dit.

L’origine de l’explosion inconnue

« A cette heure, il est impossible d’indiquer quelle sont les causes de (l’)explosion », a encore indiqué la procureure. « Le gaz fait partie bien évidemment des pistes » pouvant être la cause de cette explosion « d’une extrême violence », que les caméras de surveillance ont filmée à 00H46, a-t-elle précisé lors d’une conférence de presse dimanche en fin d’après-midi.

L’immeuble soufflé et les deux immeubles contigus, dont l’un s’est effondré dans les heures suivant le drame et le second menace également de tomber, « ne sont pas du tout des immeubles insalubres » et ne faisaient l’objet d’aucun arrêté de péril, a aussi assuré Mme Laurens.