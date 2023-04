Jasper Philipsen deuxième de Paris-Roubaix: «Je sais désormais que je peux gagner ici»

Il a jailli sur la piste de Roubaix comme il l’avait réussi quatre jours plus tôt à Schoten, alors pour remporter le Grand Prix de l’Escaut. Ses fulgurances, désormais intactes au-delà du mur des 250 kilomètres, en font l’actuel meilleur sprinter de la planète, il ne subsiste plus guère de doute à ce propos. Jasper Philipsen s’est appuyé sur ces certitudes naissantes pour dominer Wout van Aert et, de facto, magnifier un dimanche pascal historique pour son équipe Alpecin-Deceuninck. « Faire 1 et 2 à Roubaix, c’est une énorme fierté pour tout le groupe. Avant d’analyser quoi que ce soit, nous devons prendre le temps de savourer ce que nous venons de réussir. »