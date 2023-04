Une voiture fonce sur un commissariat de police à Bruxelles

Une voiture a foncé ce dimanche soir dans le commissariat de police situé avenue Houba de Strooper à Laeken, a déclaré la police de la zone de Bruxelles-Ixelles, citée par Het Laatste Nieuws et le Nieuwsblad. L’information a été confirmée au Soir. On ignore si la voiture est rentrée dans le commissariat intentionnellement ou non.

La voiture est entrée en marche arrière dans la façade du bureau de police après avoir fait du rodéo sur le parking. Le conducteur a effectué un virage serré avant de foncer dans le commissariat, selon les premières constatations. Si le bâtiment a été sévèrement endommagé, aucun blessé n’est à déplorer, malgré la présence de policiers dans les locaux. Le conducteur a été arrêté. Une enquête a été ouverte pour élucider le motif et les circonstances de l’événement.