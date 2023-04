Armure, bénitier et commode pantalonnière chez Haynault

Haynault, vente le 17 avril à 15 et 20 h au 9 rue de Stalle, 1180 Bruxelles. Exposition les 14, 15 et 16 avril de 10 à 18h. www.haynault.be/

Un rendez-vous en deux temps : une vente en salle (15 h) et une vente online (20 h). Au menu, du XVe au XXIe siècle, des tableaux, du mobilier et des objets d’art avec quelques lots surprenants.

Dans la catégorie atypique, on trouvera notamment une armure en tôle de fer, grand heaume du type de joute, complète avec gantelets, grèves et épée. D’époque XIXe mais dans le style du XVIe (estimée 1.000-1.500 €). Mais aussi un exceptionnel coquillage bénitier (voir photo), Tridacna gigas, de grande taille et de qualité remarquable, pesant environ... 135 kg (3.000-4.000 €) Un lit à opium chinois enfin, tout en bois sculpté et laqué (2.500-3.000 €).