Enchères. Nom: Broodthaers. Prénom: Marie-Puck

Une Chronique de l’Amour enchanté (1960), manuscrit poétique autographe unique, estimé entre 20.000 et 25.000 €. Un dessin à l’encre et magicolor intitulé Fig 1 + fig 2 = fig.1 fig. 2. représentant l’une des premières formules sur laquelle Marcel Broodthaers bâtit toute l’achitecture de sa poétique plastique (10.000-12.000 €). Des dessins, des écrits inédits.

Le 25 mai prochain, le département Livres & Manuscrits d’Artcurial, en collaboration avec les libraires et experts Benoît Forgeot et Philippe Luiggi, présentera une partie de la collection de Marie-Puck Broodthaers. Fille de l’artiste plasticien belge Marcel Broodthaers (1924-1976), galeriste et collectionneuse, elle propose ici un ensemble de plus de 230 lots, divisés en deux volets.