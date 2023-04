Bellewaerde: un petit train déraille dans l’enclos des tigres

Le Bengal express, le petit train qui permet aux visiteurs de s’approcher des tigres et des lions directement dans leur enclos à Bellewaerde, a déraillé ce samedi. L’incident a eu lieu alors que les animaux se trouvaient encore dans leur enclos intérieur. Plus de peur que de mal donc : les passagers ont rapidement été évacués – les passagers sont restés assis dans le petit train pendant une dizaine de minutes – et n’ont couru aucun danger.

L’origine du dysfonctionnement n’est pas encore confirmée mais la rénovation de l’enclos des tigres serait à l’origine de l’incident. Les rails ont été retirés afin que le sol puisse être nivelé. Les rails ont ensuite été replantés mais n’avaient pas encore été fixés. Les pistes ont ainsi pu s’enfoncer dans le sol, rapporte Het Laatste Nieuws.