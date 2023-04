Mathieu van der Poel a triomphé sur l’Enfer du Nord: «Dommage pour Wout, sans quoi on sprintait pour la victoire»

Déjà lauréat de la Primavera, le Néerlandais d’Alpecin a remporté son premier Enfer du Nord. Wout van Aert, qui venait d’attaquer dans le Carrefour de l’Arbre, a été éliminé de la lutte sur crevaison et termine troisième, au panache.

Mathieu, arrivez-vous à réaliser que vous venez de gagner Paris-Roubaix ?

C’est incroyable. J’ai connu l’une des meilleures journées de ma vie sur le vélo. Je me sentais vraiment très fort. C’est difficile à décrire. C’est vraiment ma meilleure campagne des classiques. Et on a roulé à la perfection avec l’équipe, avec Jasper (Philipsen) qui fait deuxième. Un super gars, un des seuls qui aime les pavés dans l’équipe… On doit fêter ça comme il se doit ce soir.