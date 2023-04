Le Standard a un pied et quatre orteils en Playoffs 2

Après avoir disposé à Sclessin, plus tôt dans la saison, du FC Bruges (3-0), de l’Antwerp (3-0), d’Anderlecht (5-0, après l’interruption définitive du match à 3-1) et de Westerlo (2-0), dans des matches de référence, le Standard s’est débarrassé dimanche en début de soirée d’une autre grosse pointure de la compétition, Genk, le (toujours) leader, renvoyé en terre limbourgeoise avec deux buts dans ses valises. Un succès que la formation liégeoise a fêté avec les 24.595 supporters présents en bord de Meuse, heureux du spectacle offert par leur favoris et, globalement, d’une saison qui se prolongera jusqu’en Europe Playoffs. Car si le ticket n’est pas encore mathématiquement dans la poche, la qualification ne saurait plus, sauf énorme catastrophe, échapper à Noë Dussenne et ses équipiers, qui possèdent désormais 6 points d’avance et 2 victoires de plus qu’Anderlecht, le neuvième classé, à 180 minutes de la fin de la phase classique.