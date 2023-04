Arnaud Bodart après le succès du Standard face à Genk: «On a pris le stade avec nous»

Arnaud Bodart était satisfait du scénario d’un match qui comptera dans la saison du Standard. « On n’a pas trop bien commencé, puis on met un super but et aussi vite un deuxième, sur penalty. On s’est mis dans une bonne disposition, et on prend le stade, qui n’attendait que ça, avec nous, même si en deuxième mi-temps, on a un peu trop subi, trop reculé, mais je pense qu’on progresse quand même ». Si le Standard l’a emporté, il le doit aussi à son gardien, qui a signé en deuxième mi-temps plusieurs interventions décisives et a apporté sa pierre à l’édifice. « Cela fait plaisir », commente Bodart. « C’est mon job d’être là pour l »équipe, c’est un travail collectif ».

En attendant, le Standard a une nouvelle fois prouvé qu’il était plus à l’aise face aux cadors du championnats qu’aux sans grade. « Des prestations comme celle-ci, il faudrait en faire contre tout le monde. On a lâché trop de points trop facilement à domicile. Pour nous, il est toujours plus simple de jouer contre des équipes du top, mais si on veut voir plus haut, il faut se dire que le, championnat ne se joue pas que lors de ces matches-là… »