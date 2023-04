L’acoustique pop-folk essentielle d’Yves Paquet

« A Decent Man » (Yves Paquet).

Est-ce parce qu’il chante en anglais que le Belge germanophone Yves Paquet, auteur, compositeur et interprète né au Brésil, fait moins parler de lui ou parce qu’il cultive une discrétion naturelle de decent man qui publiait en 2021 son premier album, Every Now And Then, sur Universal Music, après plusieurs années de collaborations de dance internationale avec Barely Alive, Aeroplane et The Subs. Son premier album proposait des couleurs pop teintées de folk qu’on retrouve ici sur A Decent Man, aux ambiances acoustiques inspirées de ses nombreux voyages en Irlande, au Royaume-Uni et en Bretagne.