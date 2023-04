Quatuor David Oistrakh, Sextuors et Quatuors

Praga, 2 CD

C’est à Flagey que Praga a enregistré ces deux CD du jeune Quatuor Davis Oistrakh dont le leader n’est autre qu’Andrey Baranov, le vainqueur du dernier Concours Reine Elisabeth de violon. Et force est de reconnaître que l’on se trouve face à un solide ensemble de musique de chambre qui rend justice avec une belle ampleur à un programme ambitieux : 4e quatuor op. 18 de Beethoven, 3e op.73 de Chostakovitch et Quartettsatz de Schubert (avec en prime un arrangement du 24e caprice de Paganini). Le ton monte encore d’un cran avec leur programme de sextuors où, en compagnie de l’altiste Daniel Austrich et du violoncelliste Alexander Buzlov, ils nous livrent deux versions magistrales des chefs-d’œuvre du genre : d’enthousiastes Souvenirs de Florence