Equilbey, Insula Orchestra, Farrenc

Erato

Louise Farrenc n’a pas fini de nous étonner. Laurence Equilbey et son Insula Orchestra nous en avait déjà proposé la démonstration dans ses 1re et 3e symphonie. Elle y ajoute ici une imposante 2e qui n’hésite pas à tisser un lien avec Bach et deux ouvertures de 1834 où cette élève, en privé, de Reicha introduit un genre homogène sans référence à un argument quelconque. L’ensemble ne manque de résonances très viennoises, notamment dans l’utilisation très subtile des bois. La démonstration est péremptoire : Louise Farrenc est bel et bien la grande symphoniste française dans la première partie du 19e siècle à s’inscrire dans la descendance de Beethoven et Laurence Equilbey nous offre un panorama désormais complet de son œuvre orchestrale.