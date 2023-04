Zelensky parle de la fin de la guerre en Ukraine: «La défaite du mal se rapproche»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait part dimanche de son espoir d’un retour à la paix dans son pays d’ici un an. Lors de son allocution quotidienne par message vidéo, il a affirmé que les prières pour la paix étaient entendues. « La défaite du mal se rapproche », a-t-il ajouté.

M. Zelensky a donc critiqué la Russie pour avoir lancé des attaques de roquettes le dimanche des rameaux. A Zaporizijjia, au sud du pays, l’une d’entre elles a touché une habitation, tuant un homme et une fillette de onze ans. « C’est de la sorte qu’un Etat terroriste passe son dimanche des rameaux », a poursuivi le président ukrainien. « C’est ainsi que la Russie s’isole davantage encore du monde et de l’humanité ».

Plus de 13 mois de guerre

Le dirigeant du pays en guerre a terminé son message en vidéo avec un message d’espoir pour que « le dimanche des rameaux, l’an prochain, puisse se dérouler dans la paix et la liberté pour toute notre population ». Il a remercié les Ukrainiens pour la résistance qu’ils opposent à l’invasion russe et leurs alliés à l’étranger qui les soutiennent avec des armes et des munitions.