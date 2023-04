L’édition Erato: l’écho somptueux des premières aventures

Ses premiers projets sont enregistrés par Decca (Monteverdi et Berlioz) mais, très vite, c’est Michel Garcin qui perçoit le prodigieux potentiel de ce jeune interprète. Et c’est l’arrivée chez Erato avec deux œuvres majeures de Purcell écrites pour l’anniversaire et la mort de la reine Mary. Ces interprétations ne seront jamais égalées et sont bientôt rejointes par les autres grandes pages de l’Orpheus Britannicus formant un corpus qui fait toujours référence. L’arrivée des English Baroque Soloists est marquée par de splendides enregistrements instrumentaux : de volubiles concerti grossi op.3 et une Water Music qui allie faste et légèreté. Et bientôt d’alertes suites de Bach. Une démarche désormais se dessine : celle d’un chef, incroyablement dynamique, prêt à épouser les moindres sollicitations dansantes, ivre de rythmes et de couleurs mais dont les interprétations jamais abstraitement didactiques, témoignent d’une irrésistible vitalité.