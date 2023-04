L’arbitrage anglais s’excuse pour la 3e fois de la saison auprès de Brighton

S’il y a bien un club qui peut se plaindre de l’arbitrage, c’est Brighton. Et c’est l’organisme des arbitres de Premier League (PGMOL) lui-même qui le concède ! Les Seagulls se sont inclinés 2-1 à Tottenham samedi dans un match crucial dans la course à la 4e place, synonyme de Ligue des champions. Une rencontre très marquée par l’arbitrage de Stuart Attwell.

Il y a eu de tout dans ce duel, et plutôt en défaveur de Brighton : deux buts annulés pour des fautes de main, expulsion des deux entraîneurs, mais surtout, un penalty non accordé. C’est ce dernier point qui fait le plus polémique.