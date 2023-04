Paul Furlan, décès d’un socialiste populaire

Décédé lundi des suites d’une longue maladie, Paul Furlan, 60 ans, binchois de naissance, longtemps bourgmestre de Thuin, fut l’un des élus socialistes les plus populaires dans sa région, le Hainaut : il avait recueilli près de 25.000 voix aux élections régionales en 2019 dans la circonscription de Charleroi-Thuin, performant là avec un « taux de pénétration » parmi les plus importants au PS et dans la classe politique plus généralement.

Scandale Publifin

Un score exceptionnel notamment sachant d’où l’on vient : le scandale Publifin, qui emporta son chef de cabinet, Claude Parmentier, avant de le pousser lui-même, sous la pression, à la démission, alors qu’il opérait au gouvernement wallon comme ministre des Pouvoirs locaux.