Golf: Jon Rahm a fait briller le soleil sur Augusta

A 28 ans, le Basque a remporté son premier Masters, et a ainsi repris la place de nº1 mondial. Il a devancé deux joueurs du LIV Golf : Brooks Koepka et l’inusable Phil Mickelson. Après avoir passé le cut de justesse, Thomas Pieters a fini 48e, mais a été privé de troisième tour au côté de Tiger Woods, contraint à l’abandon.

C’est une tradition parmi tant d’autres à Augusta : le vainqueur se voit remettre la « Green Jacket » par le tenant du titre. Dimanche, au terme d’une dernière journée enfin baignée de soleil après le déluge qui s’était abattu sur la Géorgie et a notamment entraîné trois interruptions du tournoi le plus prestigieux au monde, Scottie Scheffler s’est donc exécuté au moment d’aider Jon Rahm à enfiler la prestigieuse veste verte. Un geste à la double portée : l’Américain a non seulement adoubé l’Espagnol dans le cercle des vainqueurs du Masters qu’il avait déjà achevé dans le top 10 lors des quatre dernières éditions, mais il lui a également « rendu » le statut de nº1 mondial dont il était gratifié au moment de débarquer à Augusta.