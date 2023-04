Mentissa : « Je ne suis pas 100 % en paix avec moi-même»

Cela fait du bien de parler un peu en néerlandais avec Mentissa Aziza, la chanteuse qui vient de fêter ses 24 ans. Bilingue parfaite, elle jongle sans problème entre ces deux langues : « J’ai fait toute ma scolarité en néerlandais, à Denderleeuw où j’ai grandi, mais on parlait français à la maison. Avec mes petits frères, parfois on parle flamand. Mes parents sont Congolais. C’est ma mère qui a fait le choix de nous élever à Denderleeuw qu’elle trouvait plus sécurisant que Bruxelles. C’était un cocon familial apaisant avec mon beau-père. Je n’ai jamais connu mon père biologique. J’ai découvert Bruxelles très tard, vers 17 ans. C’est un de mes paradoxes : je suis fofolle, solaire, extravertie et en même temps j’aime être au calme, à regarder des séries chez moi. »