Guerre en Ukraine: un millier de demandes de dégel d’avoirs russes en Belgique

Lors du récent contrôle budgétaire, le gouvernement a sorti de son chapeau une recette exceptionnelle plutôt conséquente : 625 millions tirés de la taxation des intérêts générés par les actifs financiers russes gelés dans notre pays. On la doit en grande partie à la présence sur le sol belge d’Euroclear, une société internationale de dépôt et de règlement/livraison pour obligations et actions qui détient énormément d’actifs russes gelés. Le remboursement des obligations qui arrivent à échéance et le paiement des coupons gonflent continuellement la quantité de cash détenue par cette institution financière. Ce cash lié aux actifs russes gelés ne dort pas sur un compte. Il est réinvesti par Euroclear et a généré, rien qu’en 2022, 821 millions d’euros d’intérêts. Un montant qui devrait continuer à croître en 2023 « mais à un rythme plus lent », selon l’entreprise. Ce sont ces bénéfices exceptionnels qui sont taxés.