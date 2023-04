A Prouvy, l’Espérance est devenue réalité

Le nom de cette ferme dressée au bout du village de Prouvy (Chiny), en Gaume, est déjà tout un programme : la ferme de l’Espérance, gérée par Justine Mouget et Arnaud Vandevelde. Et puis, quand on pousse la porte de la bergerie laitière, il y a comme un vent de fraîcheur avec un grand mur peint qui permet de faire croire aux chèvres et aux brebis qu’elles sont en permanence dans des pâtures verdoyantes…