Décès de Paul Furlan: Paul Magnette et Elio Di Rupo réagissent

Le socialiste, d’origine italienne via son père, avait fait partie du gouvernement wallon de 2009 à 2017. Dans la foulée du scandale de l’intercommunale Publifin, pointé du doigt pour n’être pas intervenu de manière assez déterminante alors qu’il était en charge des Pouvoirs locaux, il avait décidé de démissionner de l’exécutif régional en janvier 2017, affirmant être «droit dans ses bottes» mais vouloir participer au retour de la «sérénité». Il avait alors retrouvé son siège de député wallon, et repris son travail de bourgmestre de Thuin.

L’ancien ministre wallon Paul Furlan est décédé à l’âge de 60 ans, des suites d’un cancer, rapportent divers médias lundi matin. L’information est confirmée par la bourgmestre de Thuin, Marie-Eve Van Laethem, et par des sources proches de l’ancien ministre, tandis que les réactions du monde politique pleuvent sur les réseaux sociaux.

Père de deux filles, il était régulièrement présenté comme passionné de sport et de nature. Ses coreligionnaires du PS mettent en avant lundi son ardeur au travail et ses convictions, entre autres au service de sa région.

« Un ami exceptionnel »

Le président du PS, Paul Magnette, n’a pas tardé à rendre hommage lundi matin à cet autre socialiste hennuyer. «Paul était un ami exceptionnel, toujours attentif, délicat, généreux. Un immense travailleur, dévoué sans limite à Thuin, à la Wallonie, à Charleroi métropole. Un formidable compagnon de campagnes, de luttes et de fêtes. Un être cher, rare, qui suscitait la sympathie partout où il passait. Tu nous manqueras beaucoup Polo», a posté le Carolo sur Twitter, y ajoutant quelques clichés de moments de complicité.

« Figure emblématique de la politique wallonne»

Elio Di Rupo, ministre-président wallon, souligne également qu’il était «un homme de conviction et de terrain, une figure emblématique de la politique wallonne».

«On savait que c’était inéluctable, il n’en demeure pas moins que l’annonce glace et attriste. Paul n’est plus. Le cancer aura eu raison de ce grand défenseur des pouvoirs locaux et de sa soif de vivre», indique, toujours sur Twitter, une autre socialiste, la ministre wallonne Christie Morreale.