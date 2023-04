Martin Delaite: «Sans la passion, on n’y arriverait pas»

Martin Delaite, jeune conseiller en élevage, défend la qualité de l’agriculture wallonne. Il regrette des règles européennes déconnectées de la réalité et une image souvent négative dans les médias.

C’est à Cras-Avernas (Hannut) que nous reçoit Martin Delaite, 28 ans, dans une des étables de la ferme de son oncle et sa tante. « J’ai toujours été à la ferme, j’ai ça dans le sang. » Diplômé en agronomie de Gembloux et spécialisé en alimentation animale, une discipline « très technique et passionnante », il est aujourd’hui conseiller en élevage dans toute la Wallonie. Martin reprendra pourtant la ferme familiale l’année prochaine avec sa compagne : « Si je continue à travailler avec mon diplôme d’ingénieur, je gagnerai sûrement mieux ma vie, mais ce n’est pas ce que je veux. »