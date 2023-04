Anthony Galluzzo: «De Thomas Edison à Steve Jobs, l’entrepreneur à succès est toujours un héritier»

L’économie a ses héros : Elon Musk et Jeff Bezos aujourd’hui, Steve Jobs et Bill Gates hier, qui, à l’instar des Thomas Edison et Andrew Carnegie de la fin du XIXe siècle, sont partis de rien pour changer le monde, révolutionner nos manières de produire et de consommer et, ainsi, nos façons de vivre. Visionnaires, ces entrepreneurs seraient les seuls véritables acteurs de la dynamique économique et du progrès de l’humanité. Sur foi de quoi, on leur devrait tout – ou presque. Dans Le mythe de l’entrepreneur (La Découverte/Zones), Anthony Galluzzo, maître de conférences en sciences de gestion à l’Université de Saint-Etienne, s’emploie à défaire un imaginaire qu’il décrit comme fantasmatique et dont la visée, explique-t-il, est avant tout idéologique.